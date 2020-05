De Carrousel al omgebouwd voor corona-heropening: ‘Tot we de polonaise weer kunnen lopen’

De lunchroom is een bekende in de stad, een familiebedrijf waar naast Willemse ook zijn vrouw en dochter werken. ,,De plekken achter het raam zijn het populairst", zegt dochter Lonneke. ,,Nu zit iedereen achter een raam.”



De zaak moet wel veel inleveren: van de circa 90 zitplekken blijven er 60 over. Buiten wordt het terras gehalveerd. Jan: ,,Misschien moeten we straks de openingstijden verruimen, want er is een flinke inhaalslag te maken." Lonneke: ,,We staan te trappelen om weer te mogen."