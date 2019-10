De dag dat je niet meer uit hoeft te leggen, ‘ik ben dit’, of ‘ik val op dat’. Dat is een mooie dag

De 16-jarige Fenne van Gils is sinds twee jaar lid van de GSA. ,,Ik ben erbij gekomen omdat vriendinnen erbij zitten, die tipten mij omdat mijn moeder lesbisch is.” Ze lacht. ,,En het is gewoon heel gezellig.” Haar moeder was eerst samen met haar vader, werd na de scheiding verliefd op een vrouw. ,,Ik heb er nooit echt moeite mee gehad.”



Ooit gepest? ,,Nee en je kunt er wat over zeggen maar het interesseert me niet. Al heeft niemand er op die manier ooit iets over gezegd, het is een beetje ouderwets om dat te doen.”



De GSA helpt door op te vallen, vertelt ze. Dat mensen weten ‘ik kan hier naartoe als ik ergens mee zit.’ Al blijft praten over seksualiteit voor sommigen een drempel: ,,Op Paarse Vrijdag hebben we ooit een inloopuur gehad, daar kwam helemaal niemand naartoe. Dat was te zichtbaar denk ik. Toen bedachten we een mailadres, daar kwamen wel veel reacties op. Leerlingen met vragen, mensen die zich bij ons wilden aansluiten.”