De dagen van Zwaanstraat als pisstraatje zijn geteld, eind dit jaar bewoond en met wijnbar: ‘Dit is bouwen op een postzegel’

Veel glas in de puien. Goede verlichting in het steegje. Een wijnbar (met winkeltje) die van het Piusplein doorloopt in het Zwaanstraatje. Zoals architect Leon de Ruiter het schetst, zijn de dagen van de Zwaanstraat als haveloos pisstraatje geteld. „Dat is het straks hier echt niet meer, dit nieuwe woongebouw brengt levendigheid met zich mee.”



‘Hier’, dat is het smalle straatje dat de Heuvel met het Piusplein verbindt. Tapasbar Mañana zetelde er vroeger, verderop was het vooral donker. Een plek waar menig stapper zijn blaas of maaginhoud leegde.



Deze dagen is het straatje afgegrendeld en is de bouw de grootste uitdaging. „Smal is het hè?”, zegt aannemer Peter Janssen. Smal is een understatement, je kunt er net nog je kont keren. Over bijna de hele lengte van het steegje (88 meter) staat een steiger. Daarachter verrijst het nieuwste wooncomplex van de stad, tegen de parkeergarage Heuvelpoort aan. Ruimte om te bouwen is er in dit stukje Tilburg bijna niet.