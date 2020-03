De ‘eerste coronavrije kapper van Nederland’ kan nu weer lachen: ‘Ik dacht dat de zaak weken dicht moest’

Bij kapper Maarten van den Broek werd het coronavirus vastgesteld, maar de 58-jarige is in zijn flink gevulde kapsalon in Tilburg-Noord alweer aan het knippen. Of hij zijn verhaal wil vertellen? ,,Ja hoor. Dat kan gewoon hier tussen de klanten. Ik vertel dit toch tachtig keer per dag. Iedereen is benieuwd.”



En, zal ‘ie later opmerken, het is goed om mensen te laten zien dat je ook milde klachten én corona kunt hebben. ,,Maar laat ik bij het begin beginnen”, zegt ‘ie terwijl haar op de vloer dwarrelt.