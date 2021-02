De eerste durfals schaatsen op De Flaes, maar nog niet overal

Sneeuw houdt geen leerling tegen, juf Marijke ontvangt iedereen met open armen

8 februari TILBURG - Corona of de sneeuw: het houdt even niemand tegen. De basisscholen zijn weer open, en vrijwel alle kinderen zijn binnen op Tilburgse scholen als De Stappen en Don Sarto. Maar wel met wat nieuwe regels, zoals een schoolplein dat in vieren is gedeeld. ,,Maar kinderen zijn allang blij dat ze weer met hun vriendjes kunnen spelen.”