De eerste (kitscherige) koelkastmagneet van Tilburg: ‘Mooi lillik’

En ja, ondanks dat de magneet ‘mooi lillik’ is, zit er nul procent cynisme achter. ,,Zo’n magneet moet een beetje speels zijn. Ik weet zeker dat hier vraag naar is.” Zelf heeft ‘ie een koelkastdeur vol van die magneten, van over de hele wereld.



,,Je ziet steeds meer toeristen in de stad, de Tilburgers zelf zijn trotser, dus werd het tijd voor een eigen stadsmagneet.” In zijn winkel Ollie's Brandstore in het dwaalgebied spreekt circa dertig procent van de bezoekers een andere taal.



De koelkastmagneten prijken inmiddels in zijn etalage, per 1 januari moeten ze ook bij verschillende hotels in Tilburg en omgeving liggen. En volgens Olivier is het niet de vraag óf er nieuwe magneten moeten worden gedrukt, maar wanneer.