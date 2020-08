De enige gratis zwemplek rondom Tilburg, en tóch is er plek zat bij 't Zand in Alphen

Nee, de prijs is niet echt de reden dat Tilburger Dorith Balmakers met haar partner aan de 't Zand ligt. ,,Dat is vooral de ruimte", verzucht ze vanuit haar stoel, badend in de volle zon. ,,We gaan ook wel eens naar een chloorzwembad, maar daar is het vaak zo druk. Vooral in deze tijd is dat toch vervelend met de ruimte. Maar ook buiten coronatijd komen we hier graag, juist vanwege de ruimte.”