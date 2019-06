De Ferry begint aan het geheen en weer: ‘Grappig, een nieuwe attractie voor de Piushaven’

Het is een flinke Ferry geworden met zijn 2,5 bij 5 meter. Er kunnen tien mensen op. Omslaan? Dat is geen optie volgens Robert Bruijs, de eigenaar van Bruijs Jachtbouw waar het pontje werd gebouwd. ,,Hij heeft een tijdje bij u gelegen”, merkt De Vries op, het is onderkoelde humor.



Met de opmerking verwijst de wethouder naar de woelige voorgeschiedenis van het pontje: er ging iets mis in de communicatie tussen de gemeente en omwonenden. Daardoor liep de tewaterlating flinke vertraging op. Bruijs: ,,Och. Ik heb 'm ondertussen twee keer als podium gebruikt.”



Onvrede lijkt er op de zonnige dinsdagavond aan de oevers van de haven niet meer te zijn. Bijna dan. ,,Eigenlijk had De Ferry De Fred geheten, maar daar staken de hoge heren een stokje voor”, merkt Fred van Boesschoten misprijzend op. Maar ach, dat is de andere creatie van poppenspeler Frans van der Meer.



Het pontje wordt de komende tijd nog soepeler afgesteld, morgen ligt De Ferry even stil omdat de vaargeul verder wordt uitgediept.