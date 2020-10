De ‘food porn’ van Tilburger Luc Martin: ‘Een endorfine-rush, dan loopt zweet over je oogbollen’

Het is nog altijd hard werken. Doordeweeks om vijf uur beginnen, op zaterdag om drie uur in de ochtend, maar het experimenteren blijft. Hij bakt broden, beent er soms zelf een varken uit en schotelt mensen zijn zelfgemaakte chilisauzen voor. ,,Met de heetste zijn we gestopt omdat we bang waren dat iemand er in zou blijven hangen of gezondheidsproblemen zou krijgen. Niemand kreeg het op.”



Corona overleven ze tot dusver, al is het jongleren. ,,Maar het is niet alsof mijn zaak in de toilet verdwijnt. Dit overkomt iedereen. En als morgen een tweede lockdown komt, zijn we zo weer online met de webshop.”



Iets verder kijkend - ver over corona heen - hoopt hij ooit een eigen boerderij te hebben. ,,Zodat ik het hele proces van begin tot eind zelf in de hand kan houden. Van graan, het varken tot het maken van de worst.”