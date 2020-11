De gekste voertuigen en de mooiste verhalen bij de uitvinders van ‘smidje Loo’ in Udenhout

Tilburger in bijstand betrapt op het stiekem verkopen van tientallen scooters en brommers via internet

4 november TILBURG - Of hij de opbrengst van 32 of van 57 brommers in zijn zak heeft gestoken, doet er voor de rechter niet meer toe. Een Tilburger is volgens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep terecht gekort op zijn bijstandsuitkering voor de verkoop van 57 scooters en brommers op zijn naam via internet.