‘De goede Duitser’, ofwel ‘Ons Kareltje’, schuift in Riel een stukje op

Tilburger (31) opgepakt voor witwassen 7 miljoen euro, 9 auto's en dure horloges in beslag genomen

TILBURG - Een 31-jarige man uit Tilburg is dinsdag opgepakt op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's. In anderhalf jaar tijd zou het gaan om minstens 7 miljoen, waarvan 3 miljoen euro in een half jaar is witgewassen. Het is niet uitgesloten dat het bedrag nog oploopt, meldt de politie.

3 december