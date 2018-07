De hardnekkige spookbewoner is groot probleem voor gemeenten

Zomer­school opent deuren weer in Hilvaren­beek

9:09 HILVARENBEEK - De Zomerschool keert terug in de gemeente Hilvarenbeek. Na een succesvolle eerste editie in 2017 wordt ook dit jaar weer een reeks activiteiten georganiseerd voor de senioren in de gemeente. Met lezingen, wandelingen, creatieve workshops en culinaire uitjes is er een gevarieerd programma samengesteld.