De hartenwens van wijlen John Verbunt: weer elke dag muziek voor zieke kinderen

Wijk wordt steeds belangrij­ker in het leven van ouderen: ‘Zorg dan dat ze er uit de voeten kunnen’

TILBURG - Wil je fijn oud worden? Dan moet je daar tijdig over nadenken, zegt Sjef van der Klein namens ContourdeTwern aan de vooravond van de 60+ Beurs. Nee, dat doet niet iedereen. Ja, dat is best lastig. Maar hoe pak je het dan aan?

30 september