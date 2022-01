De hele dag door brunch (en koffie): 30 ml strijkt aan de Oude Markt neer

De naam 30ml is afkomstig van de hoeveelheid koffie die wordt bereid voor een espresso. Espresso vormt van oudsher het hart van de onderneming. In de koffiebars/lunchrooms worden alleen specialty coffees bereid: gezet van bonen met een zogeheten ‘cupping score’ van ten minste 80 uit de 100 punten die verdeeld worden. De bonen worden in eigen beheer gebrand.



30ml heeft filialen in Utrecht, Rotterdam en Ede. De Tilburgse is de eerste zaak in het zuiden des lands. Naast de koffie en thee kunnen mensen er de hele dag ontbijten. Van American buttermilk pancakes, warme havermoutpap (met miso karamel appel en noten), croissant deluxe, tiny toast geitenkaas (met kastanjechampignons, groene pesto en pijnboompitten) een vegan tosti tot eitjes geserveerd op Frans landbrood en burrito’s.



Hendriks heeft nog wel een tijdje voor de voorbereidingen nodig, hij hoopt in februari open te kunnen, maar schat in dat maart waarschijnlijker is.