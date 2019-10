De helse beschieting die niet nodig was: Broekhoven betaalde zware tol vlak voor de bevrijding van Tilburg

Doek valt voor Marion’s Pingouin, laatste hand- en breiwinkel: ‘Ik moet wel’

11:25 Di 22 okt: Elf collega's had ze 33 jaar geleden in de Tilburgse binnenstad, nu is niemand meer over. Eind dit jaar gaat ook de handwerk- en breiwinkel Marion’s Pingouin dicht. ,, Ik vind het nog steeds leuk, maar er is geen boterham meer mee te verdienen”, zegt eigenaresse Marion Swart.