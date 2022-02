De historie van Berkel-Enschot kun je sparen bij de supermarkt

De historie van Berkel-Enschot is vanaf maart bijeen te sparen in een verzamelalbum met 206 plaatjes.

Een verborgen pareltje? Heemkundekring-voorzitter Anton van Dorp moet er even over nadenken. ,,De foto van een groot varken op het erf. Dat iedereen een eigen varken had, was toen heel gewoon. En het geeft de historie weer van Berkel-Enschot als agrarisch dorp.”

Die foto, gemaakt bij een woning aan ‘t Hoekske in Berkel-Enschot is één van de 206 plaatjes in het verzamelalbum. De titel is ‘Ik hou van Berkel-Enschot’, naar het lied van oud-dorpsgenoot Gerard Korthout. Vanaf maart kan iedereen de plaatjes sparen bij de Jumbo-supermarkt in het dorp. Heemkundekring De Kleine Meijerij maakte het boek samen met enkele vrijwilligers en Stadsmuseum Tilburg.

Het moet een echt kijk-album zijn, vindt Van Dorp. Er staat weinig tekst in en de foto-onderschriften zijn summier. ,,De plaatjes zijn ingedeeld op thema’s als sport, cultuur en scholen. Een korte tekst als inleiding en dan vooral foto’s, zowel oude als actuele.” Deze komen uit de collectie van leden van de Heemkundekring maar ook uit privé collecties. Het team schreef diverse clubs aan met verzoek om fotomateriaal. En via via kwamen ze aan foto’s.

Kruidenierswinkel

,,Bij het thema vervoer staat een mooie foto van Transportbedrijf De Bont, afkomstig uit het privé album van de familie.” Een persoonlijke favoriet van Van Dorp is de afbeelding uit 1958 van de kruidenierswinkel van Bart van Dongen en Jaan Brenders in de Willibrordstraat. ,,Het winkelinterieur, de manier waarop de waren uitgestald staan en het assortiment. Daar spreekt de sfeer uit van een dorpswinkel: gemoedelijk, sfeervol en authentiek.”

Welke foto het meest gezochte plaatje wordt, kan Van Dorp niet zeggen. Hij gaat in ieder geval de plaatjes van de kunstwerken sparen. ,,Ik vind het een mooie gedachte dat die de tand des tijds doorstaan. We kijken er nu naar, maar over pakweg vijftig jaar staan ze er nog. En dan denken ze aan ons nu.” Sowieso is aan geschiedschrijving gedacht. ,,Het boek biedt onze Heemkundekring geen nieuws. Maat natuurlijk nemen we het op in onze collectie. Want dat is ook één van onze taken: voorwerpen veiligstellen voor later.”

Een foto van de gildegroet bij het 100 jarig bestaan van de Willibrorduskerk in Berkel-Enschot is één van de 206 foto's in het verzamelalbum 'Ik hou van Berkel-Enschot'

Schaatspret op een ondergesproten grasveld in Berkel-Enschot. Het ijsbaantje aan de Brendersstraat heeft ook een plekje in het verzamelalbum