De honden blijven maar blaffen, dus stappen de buren naar de rechter

Een vegetari­sche burger op je bord? Misschien komt-ie wel uit Udenhout

5 mei UDENHOUT - In veel Nederlandse huishoudens verliest de slavink steeds meer terrein aan de vegaburger, het sojagehakt, de kip die geen kip is en andere vleesvervangers. Waar al producten vandaan komen? Onder meer uit een Udenhoutse fabriek, die sinds kort in bedrijf is.