De huifkar van Hooijen rijdt al jaren rond door Tilburg. ‘Vaak met studenten, die vinden het prachtig’

Op een zomerse vrijdagavond ontstaat in de Tivolistraat in het centrum van Tilburg een kleine langzaam rijdende file. Vier personenauto’s moeten hun snelheid even aanpassen, want het tempo van de tractor met aangekoppelde huifkar voor hen ligt niet al te hoog. ,,Ik rijd altijd rustig”, zegt chauffeur Kees Hooijen (49), die al jaren met zijn huifkar mensen door de straten rijdt. Net als zijn vader Cees, die daar in 1957 mee begon. Toen nog een span paarden als aandrijving. ,,Hij was al overgestapt op een tractor toen ik begon”, zegt Hooijen. ,,Er kwamen steeds meer stoplichten en mensen kregen steeds minder geduld . En voor de passagiers is het ook een voordeel, want een tractor gaat nou eenmaal sneller.”