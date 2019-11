De huizen staan er al, de juridische strijd gaat door: Udenhouters eisen geld om bouw Den Bogerd

Köhlert fit, Nelom een vraagteken bij Willem II

15:00 Mats Köhlert moest geblesseerd naar de kant bij Willem II in de uitwedstrijd bij ADO Den Haag (3-3) afgelopen zaterdag en ontbrak op de maandag- en dinsdagtraining. Maar de Duitse vleugelaanvaller is voldoende hersteld om in de wedstrijdselectie te kunnen worden opgenomen voor het thuisduel met Sparta zaterdag (18.30 uur).