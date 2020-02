De jeugd maakt de optocht in Biest-Houtakker

Veel actuele onderwer­pen bij optocht in Haghorst, van nieuwe burgemees­ter tot processie­rups

18:22 HAGHORST - Niet alleen onderwerpen over het carnavalsmotto Ziedutzitte van de Haghorstse carnavalsvereniging de Durdauwers maar zeker ook actuele onderwerpen waren terug te zien in de optocht zaterdagmiddag in Durdauwersgat.