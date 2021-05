De Johannes de Doper van Oisterwijk herrijst in Heukelom: ‘Alle eer voor wijlen Marinus Leermakers’

VIDEO ‘Levenswerk’ in Heukelom moet weg, ook sloop op termijn afgewezen door raad van Oisterwijk

6 maart HEUKELOM - Een laatste troef gooiden Marcel en Angèle van Riel donderdagavond in de strijd, maar de raad van Oisterwijk was niet te vermurwen. Het bejaarde echtpaar moet een 9 meter hoog ‘tuinsieraad’ bij hun tot museum omgedoopte woonboerderij in Heukelom afbreken of terugbrengen naar 3 meter.