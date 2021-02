De kapper wel, maar wij niet? Contactberoepen blikken naar Rutte

Video Elke dag dat kapper dicht is, doet pijn: ‘Klanten komen straks niet twee keer’

18 februari TILBURG - Ze willen meer steun, maar het allerliefst willen ze gewoon weer open. Kapsalons in Tilburg zetten donderdagavond het licht aan in de kapsalon, ‘voordat dit niet meer mogelijk is'. ,,De overheidssteun is maar goed voor 10 procent van mijn omzet.”