De KennisMakerijRevue: de LocHal in je huiskamer

De KennisMakerijRevue wordt technisch ondersteund door professionals van Van de Klundert, het bedrijf dat alle audiovisuele techniek doet voor de LocHal. ,,Best spannend, het wordt ook voor ons experimenteren en bijschaven.” In de volgende aflevering vertelt evolutiepsycholoog Henk Verhoeven over ons gedrag in deze crisistijd. Vervolgens komen onderwerpen aan bod als apps en privacy, langzamer leven en de toegevoegde waarde van gamen.



Het idee was altijd al om vaker online te gaan werken, zeggen beide programmamakers. ,,Tilburg is een stad die heel waar je heel snel dingen organiseert. Iemand roept iets, anderen, haken aan en gaan doen. Maar er is zoveel en dit is de nieuwe tijd. Ook organisaties als het Wereldpodium en het Milieucafé zochten naar mogelijkheden meer online te doen. Corona was aanleiding voor een versnelde zoektocht hoe we ook online debat en kennis kunnen delen.”