Dé kersttrends van 2020, extravagant of klassiek?

TILBURG - Veel familie over de vloer zit er dit jaar niet in voor kerst, dus kiest men ervoor om de boom nóg eerder en nóg uitbundiger in huis te halen. Maar hoe moet je hem volgens de trends dit jaar optuigen? Extravagant of juist klassiek?

Dat mensen al eerder de kerstboom zetten, merken ze ook bij tuincentrum Groenrijk. De winkel is al sinds oktober helemaal in de kerstsfeer en het is er sindsdien enorm druk. Veel schappen zijn zelfs al bijna leeg. Marieke van Mameren van de kerst- en trendafdeling loopt al vertellend door de grote showroom. ,,Je ziet dit jaar veel roze, paars en metallic. Daar hebben we een sprookjesthema van gemaakt." Ze wijst naar een boom vol roze rozen, paddenstoelen, elfjes en glitters. ,,Er zijn steeds meer mensen die helemaal all the way in een thema gaan, dan is het heel leuk om iemand daarin te adviseren." Daardoor merkt ze ook dat het voor velen dit jaar wat meer mag kosten. ,,Mensen proberen het thuis toch een beetje gezellig te maken, dus we zien hele volle karretjes."

De hardlopers zijn de bijzondere ballen met printjes, structuurtjes en vooral heel veel glitters. Maar ook de Tilburgse kerstbal doet het goed. ,,Die doen mensen graag aan elkaar cadeau." Daarop staat 'Tilburg Kruikenstad' en op de achterkant staat 'sloai meej juin, meej aaj, meej èèrrepel', naar de klassieke carnavalskraker van Decibel.

Een trend die al een tijd niet uit de interieurwereld is weg te slaan, is zwart met goud in combinatie met dierenprints. ,,Dat is écht iets van dit jaar en loopt ook erg hard. Het slaat in als een bom." Zo liggen er ballen en tafeldecoraties in panter- en giraffeprint en zijn ook de dierenkopjes niet te missen. Bij ieder kleurenthema zijn er ook bijpassende takken, die men in kerststukken of vazen kan verwerken, maar ook in de boom zelf. ,,Dat is vooral in Engeland en Amerika erg populair."

Mirjam Schoondermark (52) heeft zelf ook allerlei bijzondere takken in haar kerstboom verwerkt en houdt meer van de natuurtinten. ,,Eigenlijk vind ik de kerstboom het minst leuk", lacht ze. ,,Ik versier ook graag de rest van mijn huis met dit soort materialen. Met vazen en plateaus bijvoorbeeld." Ze is samen met haar zus Evelien de Munnik (58), die juist weer een hele klassieke rode boom in haar woonkamer heeft staan. Van Marmeren: ,,Rood is dé kerstkleur, dat is een thema dat altijd zal blijven." De traditionele kleur wordt veel gecombineerd met wit, zuurstokken en kerstmannen.

Volledig scherm Kersttrends 2020 © Alegria Ioannidis

Die natuurtinten die Schoondermark graag in huis heeft, zijn goed te combineren met allerlei soorten droogbloemen, die dit jaar erg in de mode zijn. ,,Het zijn veel dingen die wat duurzamer zijn en dus ook na de kerst nog goed te gebruiken als woondecoratie", vertelt Ilse Wouters, eigenaresse van Cocoon Tilburg en de tijdelijke winkel Kerst bij de Buren aan het Wilhelminapark. ,,Ik ben niet zo van de toeters en bellen. Wij verkopen voornamelijk tijdloze dingen in een Scandinavische sfeer, dat zijn veel natuurlijke materialen." Daar zijn Margit van Pelt (44) en haar zoontje Jagger (9) juist naar op zoek. Ze tuigen ieder jaar samen de boom op zodra de Sint het land heeft verlaten. ,,We hebben veel groentinten, dus we zoeken hier naar iets wat daar goed bij past."

Volledig scherm Kersttrends 2020 © Alegria Ioannidis

Volledig scherm Kersttrends 2020 © Alegria Ioannidis

Volledig scherm Marieke van Marmeren in tuicentrum Groenrijk Tilburg met roze glitterende takken. © Alegria Ioannidis