De kiem voor het briljanten huwelijk van Frans en Annie Leijs ligt in een fietstochtje van Dongen naar Rijen

Frans gaat naar De Leren Zool, een dorpskroeg annex danszaal waar de South Jazz band speelt. Normaal gesproken gaat hij hier met een grote vriendenclub heen, maar vandaag is hij alleen. Hij heeft een doel. Vorige week trof hij op deze plek Annie Bal en hij hoopt haar vanavond opnieuw te zien. En inderdaad, dat gebeurt. Frans en Annie dansen samen en gaan vervolgens met wat vrienden naar de kermis in Rijen. Aan het eind van de avond mag Frans Annie naar huis brengen. Het is het begin van hun relatie.

Frans (82) en Annie (78) geven elkaar op 15 oktober 1959 het jawoord. Vanaf dat moment doen ze veel dingen samen, maar houden tegelijkertijd ook allebei hun eigen activiteiten. Frans is naast wever in de textiel ook actief als zelfstandig ondernemer. Annie is na het huwelijk begonnen aan een studie om later een eigen winkel te kunnen beginnen. Ook poetst ze lange tijd op verschillende adressen in Tilburg. Bij een familie bereikt ze zelfs haar 40-jarig jubileum. Ze heeft vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem gedaan en is momenteel nog actief vrijwilliger bij de Reijshoeve in de Reeshof.