De kleine Ieb is nu al in de ban van de Loonse en Drunense Duinen

Over tien jaar een volle kinderop­vang, maar tot die tijd een buurthuis in de Reeshof

11 mei TILBURG - Klaverjassen, koken met de buren of chillen op de bank, terwijl buurtgenoten een spontane jamsessie inzetten. Dat moet er gaan gebeuren in het ‘Huis van de Wijk’ in De Reeshof, in het voormalig pand van Jong Nederland. Het gebouw is verkocht aan de naastgelegen kinderopvang, maar die heeft een deel van de ruimte de komende tien jaar nog niet nodig. Dus komt er voorlopig een buurthuis.