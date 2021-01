De knaldrang is gigantisch: ‘Als koeien die weer de wei in willen’

Als oude mannen klinken ze, de twee twintigers met baarden zodra ze een paar van de laatste, mooie feesten voor ogen halen.



Het is haast nostalgisch. ,,De oude Snolly-avonden in de Cul de Sac", mijmert Kees Sanders hardop. ,,Mensen in de kuil, draaien met een knie in je nek. Aan alle kanten 'duwt' het feest." Dirk Stolk: ,,Of dat feest in Eindhoven waar het podium de grond in werd gestampt. Geweldig.”



Stolk en Sanders zijn bekenden uit het Tilburgse nachtleven, de één draait als De Manager de ander als Keezus Christus. En samen staan ze als Beard2Beard achter de draaitafels. Of beter: stonden. Al bijna een jaar zijn er geen knieën meer in nekken te voelen, worden podiums in - laat staan uit - de grond gestampt.