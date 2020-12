De koeien van boer Willem kreupel en onder de mest? ‘Er zit geen strontje aan’

KAATSHEUVEL - Foto's van kalfjes liggend in hun eigen mest, koeien met aangekoekte mest op uiers, buik en poten, kreupele beesten en konijnen in een veel te klein hokje zonder water. De keren dat de inspectiedienst vaststelt dat een 66-jarige boer uit Kaatsheuvel zijn dieren niet goed verzorgt, zijn niet meer op een hand te tellen. En toch klopt er helemaal niks van, zegt verdachte Willem S.. ,,Het is net of die foto's verdraaid zijn. Die kalven lagen mooi dik in het stro.”