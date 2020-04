De Koning is scheutig: acht lintjes in Goirle en Riel

GOIRLE/RIEL - In de gemeente Goirle zijn acht inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanuit zijn werkkamer in het gemeentehuis feliciteerde burgemeester Mark van Stappershoef de gedecoreerden door middel van videobellen.

Later in het jaar zal de burgemeester hen toespreken en worden de versierselen opgespeld. De datum is nog niet bekend, maar wordt landelijk bepaald door de Kanselarij der Nederlandse Orden. De gedecoreerden zijn:

Volledig scherm Lintje Goirle Mien Glaser- Van de Spek © Aangeleverd door gemeente Goirle

Mien Glaser

Mien Glaser – Van der Spek is bijna 30 jaar actief in de Goirlese gemeenschap. In 1990 werd zij lid van het RK Sint Caeciliakoor van de Sint Jan kerk in Goirle. Van dat koor werd ze ook voorzitter. Vanaf dat moment is zij actief voor de parochie.

Ze leidt het kerkkoor, het rouw- en trouwkoor en de paramentengroep. Die groep inventariseert en verzorgt de aanwezige paramenten, het altaarlinnen en andere objecten. Ook is Mien Glaser lid van de torengroep, die de gang van zaken in de parochie bespreekt. Ze wordt omschreven als 'de moederfiguur van de parochie en het parochiecentrum'.

Na het overlijden van haar man heeft ze het initiatief genomen om te komen tot eet-projecten voor alleenstaande mensen. Samen smaakt ’t beter is het eerste initiatief. Een keer in de veertien dagen komen gasten bijeen in Mainframe.

Volledig scherm Lintje Goirle Joop Spermon © Aangeleverd door gemeente Goirle

Joop Spermon

Goirlenaar Joop Spermon is ruim 40 jaar als vrijwilliger actief in de samenleving. In 1978 begon hij als vrijwilliger bij de Lokale Omroep Goirle, eerst als technicus en later als bestuurslid techniek. Van 1999 tot 2004 was hij voorzitter van de vereniging.

In 1980 nam Spermon bij de Vereniging van Postzegelverzamelaars Tilburg (VPT) een bestuurlijke functie aan als vicevoorzitter en sinds 1986 als voorzitter. Hij houdt zich daarnaast onder andere bezig met de organisatie van tentoonstellingen en het bijhouden van de website.

De laatste tien jaar is Joop Spermon vooral actief voor de Stichting Leergeld Goirle en Riel. De stichting zet zich in voor kinderen in gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen.

Volledig scherm Lintje Goirle Margo Crombach – Van der Werf © Aangeleverd door gemeente Goirle

Margo Crombach

Margo Crombach – Van der Werf zet zich meer dan 25 jaar in voor het basisonderwijs in de gemeente Goirle. Zij maakte zestien jaar deel uit van het bestuur van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle en is ook nu nog bestuurslid van de Stichting ter Ondersteuning van het Katholiek Basisonderwijs Goirle. Ook was zij van 2009 tot 2016 extern vertrouwenspersoon voor de vijf katholieke basisscholen in Goirle.

In de jaren 80 vervulde Margo Crombach bestuursfuncties bij de peuterspeelzaal en de bibliotheek. In 2007 werd ze bestuurslid van de Stichting Wereldwinkel Goirle. Zij was coördinator van de vrijwilligers van de lokale Wereldwinkel, die in 2018 ophield te bestaan. Al vele jaren zet Margo Crombach zich in en collecteert ze voor goede doelen, zoals het Longfonds, Amnesty International Goirle, de Hartstichting en de Nierstichting. Ook was ze tien jaar mantelzorger voor een vriendin.

Volledig scherm Lintje Goirle Riet Vromans © Aangeleverd door gemeente Goirle

Riet Vromans

Riet Vromans – Van Gestel uit Riel is al 40 jaar actief lid van de EHBO-vereniging, eerst in Alphen, daarna in Riel. Ze was een aantal jaren bestuurslid in Alphen. Jaarlijks is zij een vaste kracht van de EHBO-post bij lokale evenementen, zoals de avondvierdaagse en bij EHBO-wedstrijden.

Bij de parochies van Alphen en Riel is Riet Vromans lid van het kerkbestuur geweest. Dit deed zij als secretaris negen jaar in Alphen en daarna als penningmeester negen jaar in Riel. Sinds 1998 is zij lid van het gemengd koor in Riel en van het Riels Dames Koor (RIDAKO). Voor beide koren is zij als secretaris lid van het bestuur. De laatste 15 jaar verzorgt Riet Vromans ook de bloemen in de kerk van Riel.

Volledig scherm Lintje Goirle Henk Aerts © Aangeleverd door gemeente Goirle

Henk Aerts

Henk Aerts uit Riel is al 40 jaar actief voor de Rielse dorpsgemeenschap. Sinds 1981 is hij actief lid van de EHBO-vereniging Riel, waar hij 15 jaar ook een functie in het bestuur vervulde. Na zijn terugtreden als voorzitter is hij actief als verbandmeester en coördinator hulpverlening bij evenementen en zet hij zich in voor de jeugd-opleiding EHBO op de basisschool.

Behalve voor de EHBO is Henk Aerts sinds 2009 actief voor Stichting Culturele Accommodaties Riel, waaronder het lokale ontmoetingscentrum Leybron valt. Hier richt hij zich voornamelijk op onderhoud en bouwzaken en op het aansturen van vaste medewerkers en vrijwilligers. Aerts is ook 40 jaar actief als klusjesman voor de lokale parochie, hij vernieuwde oude kerkbanken, de vloer in de kerk en maakte een nieuw altaar.

Volledig scherm Lintje Goirle André Müller © Aangeleverd door gemeente Goirle

André Müller

Al meer dan dertig jaar is André Müller uit Goirle actief voor de lokale samenleving. Sinds 1998 is hij actief lid van de EHBO-vereniging, als onder andere instructeur, lotus-slachtoffer en bestuurslid. Sinds 2015 vervult Müller de functie van secretaris. Hij houdt onder andere de ledenadministratie bij, woont bondsvergaderingen bij en is inzetbaar bij activiteiten in het dorp. Ook verzorgt hij EHBO-lessen voor kinderen in groep 8 van de basisschool.

Sinds 1998 is hij secretaris van het Gemengd koor Goirle en onder andere actief in de muziekcommissie en de jubileumcommissie. Al meer dan 30 jaar is André Müller betrokken bij het jongerenkoor GoTiKo (Goirles Tiener Koor). Hij was een van de oprichters, was zanger en is nu dirigent.

Zo'n 28 Jaar geleden zette André Müller de Sportclub ‘de doorzetters’ op, waar hij nog steeds de administratie voert, de nieuwsbrief verzorgt en afspraken maakt met beheerders van sporthallen. Daarnaast zet hij zich sinds 2012 in als klusjesman bij basisschool Wandelbos in Tilburg.

Volledig scherm Lintje Goirle Jan van den Brekel © Aangeleverd door gemeente Goirle

Jan van den Brekel

Jan van den Brekel uit Goirle is al 30 jaar mantelzorger voor zijn zoon – die lijdt aan de spierziekte Duchenne. Naast de 24 uur per dag zorg voor zijn zoon, zet hij zich sinds 2002 bij verschillende verenigingen in als vrijwilliger.

Zo is hij als vrijwilliger actief bij rolstoelhockeyclub Colours Hockeyteam Tilburg. Sinds 2009 is hij er ook voorzitter. Hij helpt onder andere zijn zoon maar ook andere spelers om hen naar de training en toernooien te brengen en verzorgt lunches bij toernooien.

In 2006 is Jan van den Brekel lid geworden van de SP. Hij is afdelingsvoorzitter en organiseert en helpt mee bij acties van de SP. Zijn zoon Stijn is fractievoorzitter van de SP in Goirle en hij staat hem daar met raad en daad bij. Ook begeleidde Jan van den Brekel diverse SP bestuurs- en fractieleden en coachte hij andere leden van de partij.

Van den Brekel is sinds 2015 kok bij Potpourri, een eetgroep voor alleenstaande senioren in Goirle en sinds 2017 kok bij ‘t Braoipanneke, een eetgroep voor alleenstaande senioren in Riel. Sinds 2016 zet Jan van den Brekel zich in als taalcoach bij ContourdeTwern. Hier helpt hij statushouders bij het leren van de Nederlandse taal.

Volledig scherm Lintje Goirle Hein Nijhuis © Aangeleverd door de gemeente Goirle

Hein Nijhuis

Hein Nijhuis zet zich ruim 30 jaar in voor de lokale samenleving in Goirle. Van 1989 tot 2013 was hij actief lid van de Mixed Hockey Club Goirle, onder meer als coach, bestuurslid, wedstrijdcommissaris en bondsscheidsrechter.

In 1994 was hij medeoprichter van de Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle. De stichting heeft als doel om de gezondheid en het welzijn van de Goirlese bevolking te bevorderen. Tot 2005 was hij secretaris en gedurende 8 jaar voorzitter.

Vanaf 2010 zet Hein Nijhuis zich in voor de Golfclub Midden-Brabant. Tot 2018 was hij referee, bestuurslid, en voorzitter van de wedstrijdcommissie. De laatste jaren houdt hij zich bezig met het organiseren van wedstrijden, administratie en klussen.