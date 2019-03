De koning van Sint Joep komt uit Tilburg, heet Jan de Rooij en verkoopt sponsjes

Met de rug naar het stembureau: een zeldzaam plaatje vandaag want het mag eigenlijk niet

13:46 GOIRLE - Dit plaatje in het Jan van Besouw in Goirle klopt officieel niet. Volgens de Kieswet moet een kiezer ‘de verrichtingen van het stembureau kunnen gadeslaan'. En dat is hier in het Goirlese cultureel centrum niet het geval, de kiezer staat met de rug naar het stembureau. Het kon niet anders, menen de leden van het stembureau zelf. Burgemeester Mark van Stappershoef zoekt de zaak uit, laat hij in een reactie weten.