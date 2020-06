De KOOPman open in pand Hudson's Bay, niet slechts voor een jaar: ‘We willen in Tilburg blijven’

Danse staat in de kelder van het pand waar tot eind vorig jaar de Hudson's Bay was gevestigd. Een uurtje na de opening van de nieuwe winkel, zijn de drie verdiepingen van De KOOPman al goed gevuld.



In de eerste instantie was De KOOPman eigenlijk bedoeld als plek om de oude voorraden te verkopen, vertelt Danse. ,,Maar het is nu een eigen concept, onder de vlag van De KOOPman lanceren we zelf merken.”



De winkel moet op eigen benen kunnen staan, aldus de commericeel directeur. ,,We zitten in Tilburg sowieso twee jaar, maar met de intentie om langer te blijven.”