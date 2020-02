De kop is er af voor het nieuwe winkelcentrum in Berkel-Enschot

Geert Denissen zat twaalfenhalf jaar met zijn Jumbo in Eikenbosch. ,,De winkel hier is groter: we gaan van 750 naar 1500 vierkante meter. Daardoor kan ik een breder assortiment aanbieden en ook aantal nieuwe dingen zoals schepvis.” Het is de derde winkel van de Jumbo-franchiser. Over belangstelling in Berkel-Enschot had hij niet te klagen: al ruim voor de opening stond er een flinke rij met klanten buiten te wachten.