De kunst van het beledigen: Tilburg als ‘battle rap-stad’

,,Ik gebruik best veel technische woordspelingen in mijn teksten, door velen werd dit gezien als ingewikkeld. Nu pas hebben ze door hoe goed de tekst is. Op 9 februari ben ik de hoofdact, dus the pressure is on. Je weet tegen wie je moet, dus je kunt je voorbereiden. Op Facebook kijken, battles terugkijken zodat je weet wat al tegen hem is gebruikt.



Het is eigenlijk een voetbalseizoen, iedereen kan het tegen iedereen opnemen. En je kunt het vergelijken met boksen: het ziet er agressief uit, maar er is wederzijds respect. Sinds het begin doe ik mee, mijn eerste battle kwam in 2010 online. Eerst was ik fan, toen keek ik altijd battles op YouTube, vooral uit Amerika. Destijds dacht ik al: zoiets moet naar Nederland komen.



In 2010 ging in Rotterdam PunchOutBattles van start, een klassement waarbij telkens één rapper het tegen een andere opneemt. Dat wilde ik ook. Alleen had ik het een beetje onderschat, ineens sta je daar voor vierhonderd man terwijl je nog nooit een battle hebt gedaan. Toch totaal anders dan met vrienden op een feestje. Het ging wel meteen goed.



Het leuke? Voor mij is het een kunstvorm, ik doe het niet voor de eer of de views. Je kunt het vergelijken met een agressieve spoken word. Het is een manier om mezelf te verbeteren, te zorgen dat ik beter schrijf. Om jezelf scherp te houden. Ik maak bijvoorbeeld ook muziek, al ligt dat nu even stil.” Hij lacht: ,,Het is veel werk, bijna een halve baan.”