De Laarhoeve in Diessen voert de strijd tegen de verspilling op

Achter de langegevelboerderij van De Laarhoeve in Diessen staat sinds kort een splinternieuw pand. Op de plek waar voorheen een tunnelkas stond, werd in een maand of tien een fraai productiegebouw neergezet, geheel in de stijl van het Diessense platteland. Binnen in de smetteloze ruimtes staan blinkende roestvrijstalen stoomketels en friteuses klaar voor gebruik. ,,Je zou het misschien niet denken, maar het is vooral tweedehands hoor”, zegt directeur Judy Kerkhofs, terwijl ze tijdens de middagpauze trots het gebouw laat zien.