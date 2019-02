De laatste dagen van tapasbar Mañana: ‘Er is een kans dat we nog terugkeren’

De Lange had het liever anders gezien, anderzijds: hij is geen druktemaker. ,,Ik snap het heel goed, het is nu het eigendom van die investeerders en die hebben het voor het zeggen. Daarnaast ben ik netjes behandeld. We hebben het er ook over gehad om hier over één of twee jaar weer terug te keren. Maar dat duurt mij te lang, een maand of twee zou ik nog wel kunnen overbruggen.”



De Lange - al 23 jaar eigenaar van het om de hoek gelegen café Paris - overweegt om Mañana te verkasssen. Juist ook omdat er andere Spaanse eetgelegenheden zijn verdwenen (Doncurado, El Tenedor De Joseph). ,,Vijftig procent kans dat we op een andere plek doorgaan, ik ben al naar een locatie wezen kijken.”