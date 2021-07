De laatste rij wachtenden voor Café Philip in Tilburg: ‘volle bak’ na twee weken alweer passé

Alcohol in een planten­spuit? Leon wist het echt niet toen hij zijn huisarts onderspoot

7 juli TILBURG/BREDA - Leon B. was zo boos op zijn Tilburgse huisarts, dat hij de plantenspuit van het bureau van de medicus pakte en zo richting de man spoot. ,,Ik dacht dat het water was", zei een berouwvolle verdachte bij de politierechter in Breda dinsdag. Het was alleen geen water, het was een plantenspuit met 80 procent alcohol om handen te desinfecteren. Dat had zomaar verkeerd af kunnen lopen, zei de politierechter tegen B. ,,Alcohol en hoornvlies is geen goede combinatie.”