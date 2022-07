De Ligt IV is in Alphen van start, ‘eigen woningen’ volgen later

Auto vliegt over rotonde in Hilvaren­beek, drie gewonden naar ziekenhuis

HILVARENBEEK - Een auto is vrijdagavond op de N269 bij Hilvarenbeek over een rotonde gevlogen. De bestuurder reed recht over het middenstuk van de rotonde heen, waardoor de wagen de lucht in ging. Drie inzittenden raakten gewond.

15 juli