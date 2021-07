De man van de Penalty Shot staat weer in Moergestel: kermisjeugd holt naar de attracties

OPINIE Kermis­nieuws valt slecht in Moergestel: ‘Wie aan het dorp komt, moet het bezuren’

8 juli MOERGESTEL - Een nieuwsbericht over ongeregeldheden op de kermis is slecht gevallen onder Moergestelnaren. BD-verslaggever Tom Tacken, afkomstig uit het dorp, kreeg op Facebook de wind van voren. Hij had ‘vriendelijker’ moeten schrijven. Maar dat vraagt Tacken zich in een opiniestuk toch echt af.