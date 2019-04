De Mariakerk in Tilburg bomvol met Pasen: Polen zegenen hun paasmandjes

Boxmeer op tweede plek in verkiezing ‘Beste kermis van Nederland 2019’, Reusel-De Mierden in top-3 ‘kleine kermissen’

12:45 WINTERSWIJK - De kermis in Boxmeer, die dit jaar begint op vrijdag 28 juni, heeft vrijdag de tweede plaats gehaald in de verkiezing ‘Beste Kermis van Nederland 2019'. Ook Reusel-De Mierden eindigde in de top drie, in de categorie ‘kleine kermissen’. Dat meldt de BOVAK, de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders in een persbericht.