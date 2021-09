De mogelijk laatste expo van een laat ontwaakt kunstenaar: ‘Eigenlijk voelt dit als de beste tijd van mijn leven’

Hart van Brabant: ‘Vluchte­lin­gen niet meer in tent of sporthal’

6 september OISTERWIJK - De negen gemeenten in de Regio Hart van Brabant willen niet terug naar de opvang van vluchtelingen in tenten en sporthallen. Die aanpak uit 2015, toen een stroom Syriërs naar Nederland kwam, is wat burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk betreft niet voor herhaling vatbaar.