De Nachtzuster: ‘Geen exporuimte of theater, maar wél een culturele plek waar mensen samenkomen’

Ruimte bieden aan creatieve makers en zorgen voor nieuwe ontmoetingen; daar is De Nachtzuster sinds begin deze zomer volop mee bezig. In het oude St. Elisabethziekenhuis in Carré, net buiten het centrum, huist de creatieve broedplaats. Op ruim 150 vierkante meter programmeert De Nachtzuster (hoe toepasselijk) combinaties van verschillende disciplines; van cultuurlunches en vrijdagmiddagborrels met makers tot aan workshops en een avond vol poëzie.

Dat evenement vol poëzie en spoken word is ‘Behapbaar’. Rapper Jasper van den Bovenkamp en foodinnovator Enya Boleij maakten een programma waarin ze kunst en eten combineerden. “Zo hoor je de tekst niet alleen, maar kun je ‘m ook proeven en ruiken”, zegt Boleij. Vijf woordenkunstenaars zorgden om en om voor een lach op het gezicht van het dertigkoppige publiek. De dichters sprak hen toe in rappe teksten en vluchtige grappen. Na iedere voordracht volgde een bijpassend hapje en drankje.

Experimenteren bij De Nachtzuster

,,Makers en kunstenaars kunnen bij ons experimenteren en nieuwe samenwerkingen aangaan. Zoals bij Behapbaar. Jasper wilde iets met spoken word en eten doen. We hebben hem aan Enya gekoppeld”, zegt Tyrell Kuipers (26), medeoprichter van De Nachtzuster.

De Nachtzuster is een initiatief van Ateliers Tilburg met Studio Bangana en de Pieterboys. Ateliers Tilburg heeft in Tilburg ruim 250 ateliers die ze verhuurt aan makers. ,,“In Carré zitten ruim honderd ateliers die kunstenaars huren. Van muzikant tot beeldend kunstenaar en modeontwerper”, zegt Kuipers. ,,Er zitten hier veel kunstenaars samen, alleen ze hadden geen plek om elkaar te ontmoeten. Toen de ruimte waarin we met De Nachtzuster zitten, vrij kwam, zijn we daar meteen ingestapt. Het is geen ideale expositieruimte, geen theater, maar wel een plek waar mensen samen kunnen komen.”

Sinds begin juli De Nachtzuster bezig met haar zomerprogrammering. ,,Onze testcase. We willen kijken welke programma’s werken en we dus terug laten komen. De ruimte is nog in aanbouw. We verwachten eind dit jaar helemaal open te gaan”, zegt Kuipers. “We zijn al een jaar achter de schermen bezig. Tijdens de lockdown hadden we een online activiteit: Lockdown Libi.”

Regelloze ruimte

Gemeente Tilburg ondersteunt De Nachtzuster financieel. ,,We zijn één van de twee regelloze ruimtes (ruimtes waarin gewerkt wordt, maar waaraan geen vaste organisatiestructuren met bijbehorende kosten verbonden zijn) in Tilburg. Daar zijn we twee jaar van verzekerd”, aldus Kuipers. “Het mooiste aan De Nachtzuster is dat er kruisbestuiving ontstaat. We helpen makers; koppelen ze aan elkaar. We willen een podium zijn en een platform bieden aan makers en heel Tilburg.”