De Oisterwijkse Zomer smaakt naar meer: wel het gras van De Lind in de begroting meenemen

Koningin van Tokio Marlène van Gansewin­kel wordt feestelijk onthaald in haar ‘hometown Beek’

10 september HILVARENBEEK - Met drie medailles om haar nek – twee goud en een brons – stapt paralympisch kampioen Marlène van Gansewinkel met een trots gezicht uit de auto. In Hilvarenbeek, het dorp waar Van Gansewinkel is opgegroeid, is ze vanavond feestelijk onthaald. ,,Een echte verrassing was het niet meer, mijn ouders zijn heel slecht in het bewaren van geheimen”, lacht ze.