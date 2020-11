De Oliemeulen moet dicht, en meteen stromen de donaties weer binnen

TILBURG - ,,Het is hartverwarmend”, klinkt het bij dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. ,,De mensen steunen ons meteen, nu ze weten dat we het door weer een gedwongen sluiting moeilijk hebben. We hebben vanochtend al honderden euro's aan donaties ontvangen.”

Let wel: dat gebeurt spontaan. ,,We hebben er niet om gevraagd”, zegt directeur Jan Walhout. ,,Maar we waarderen het natuurlijk enorm.”

Quote Het is gewoon overleven. We zijn de vorige klap nog lang niet te boven Jan Walhout, directeur De Oliemeulen

Ook De Oliemeulen moet na vandaag op last van de overheid veertien dagen dicht. Dat is een extra tegenslag voor het dierenpark aan de Reitse Hoevenstraat, want het is daar toch al een tijd ‘aanmodderen’. Walhout: ,,We mochten dan tot nu toe wel open zijn, maar de overheid riep mensen tegelijkertijd op thuis te blijven. Dat merkten we natuurlijk wel.”

Zorgen volop nu. ,,Het is gewoon overleven. We zijn de vorige klap nog lang niet te boven. Normaal hebben we een buffertje voor de wintermaanden, dat is er niet. We krijgen maar kans een beetje vlees op de botten te krijgen.” Nee, van die twee weken sluiting zal De Oliemeulen volgens Walhout niet omvallen. Maar als die termijn onverhoopt verlengd wordt? ,,Dan wordt het penibel.”

Steun overheid komt pas in februari

Enige hoop wordt nog wel geput uit de steun die de overheid eerder specifiek aan dierenparken toezegde. Die bedraagt 39 miljoen voor de hele sector in Nederland. Op hoeveel De Oliemeulen als klein park mag rekenen weet Walhout nog niet. ,,Het geld komt ook pas half februari los. Voor iedereen zal dat wel aan de late kant zijn.”

Toen het Tilburgse dierenpark in het voorjaar niet open mocht zette het een donatie-actie op touw. Die was succesvol. Bij deze nieuwe tegenslag dacht De Oliemeulen niet meteen om opnieuw een bijdrage te vragen. ,,Dat kunnen we toch niet blijven doen?” Maar woensdagochtend bleek dus dat ‘de fans’ de donatiewebsite van toen goed weten te vinden.