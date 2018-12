De ooievaar rukt op, maar de wielewaal lijdt in het Hart van Brabant

Sinds zestien jaar geleden, toen de vorige editie van dit standaardwerk verscheen, heeft de vogel een flinke opmars gemaakt. In Nederland, maar zéker in Brabant. ,,De toename is spectaculair”, zegt onderzoeker Henk Sierdsema. ,,Ooievaars broeden hier inmiddels op allerlei plekken, lang niet alleen meer in het rivierengebied.”