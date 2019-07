De pedel neemt afscheid in Tilburg: ‘Hora est’, de tijd is nu letterlijk op

Twee verdachten van winkeldief­stal in Tilburg na achtervol­ging aangehou­den

8:56 TILBURG - Een 23-jarige man en een 24-jarige vrouw zijn aangehouden nadat zij op de vlucht sloegen nadat zij winkeldiefstal hadden gepleegd in het centrum van Tilburg. De auto van de man werd in beslag genomen, waar een groot geldbedrag in werd gevonden.