De Pindakaaswinkel strijkt aan de Heuvelstraat neer: ‘Er werd al zo lang naar gevraagd’

,,We moesten zo vaak ‘nee’ verkopen aan mensen die vroegen of we al een winkel in Tilburg hadden”, zegt Chiel Spruitenburg. ,,Dus toen we de kans kregen, hebben we die meteen gegrepen.” Aan de Heuvelstraat - nummer 57 - wordt nu De Pindakaaswinkel ingericht. Zaterdag gaat de popup-zaak voor het eerst openen.