De pitbull en de charmeur nemen afscheid, een laatste advies vanuit de Tilburgse Rekenkamer

Een gemeenteraad die zich niet goed liet informeren, een college dat zich te naïef opstelde, een ambtelijk apparaat dat te veel in zichzelf gekeerd was. In de 23 onderzoeken (de 24ste is onderweg) die de onafhankelijke Rekenkamer Tilburg (RKT) sinds de oprichting in 2009 uitvoerde, werd niemand gespaard. Maar voorzitter Walter Gouw en bestuurslid Harrie Verbon, de drijvende krachten achter de RKT, kwamen ook altijd met aanbevelingen. Want daar ging het hen uiteindelijk om: Tilburg vooruit helpen. Op 1 maart nemen ze afscheid.