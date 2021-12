De Piushaven gloeit: van Den Ophef tot tweehonderd balkons

,,Andere jaren wilden we wel kerstverlichting, maar het was altijd de vraag: ‘hoe dan?’”, zegt Marly Hendrickx, ondernemer aan de haven. Ze is ook de voorzitter van de nieuwe bedrijveninvesteringszone (BIZ) Piushaven, waarvan de verlichting het eerste wapenfeit is. Bewoners werden opgeroepen mee te helpen. ,,Het versieren van de balkons is langs het hele lint van de haven breed opgepakt, ik denk dat het er zo’n tweehonderd zijn.”



Ondernemers en vastgoedeigenaren van het havengebied werken in de nieuwe BIZ samen en ze betalen er aan mee. Tilburg telt meerdere van die gebieden, zoals in de binnenstad. Eind november stemde een meerderheid van de ondernemers en vastgoedeigenaren aan de haven voor de oprichting van een eigen zone, die jaarlijks 60.000 euro in het laadje moet brengen. Daar kan het gebied aantrekkelijker van worden gemaakt.