De Pont en festival Draaimolen slaan handen ineen: drie concerten in het museum

De twee partijen gingen een jaar geleden het gesprek met elkaar aan ‘om te onderzoeken waar creatieve inzichten elkaar kunnen raken.’ De Draaimolen-voorman nodigde de mensen van De Pont op het festival uit. ,,In de eerste instantie waren ze vrij huiverig, maar toen ze kwamen kijken waren ze onder de indruk.”



Van Buijtene droomt van een een kruisbestuiving die doorgaat tot op het festivalterrein. Bij De Pont gaan ze eerst kijken wat er uit de proef komt, vertelt een woordvoerder. ,,Of we ons publiek met elkaar kunnen verbinden. En je zou bijvoorbeeld in de toekomst de kunstenaars die podia bouwen uit kunnen nodigen voor een lezing in het museum.”



Eli Keszler treedt vijf maart op. De uit New York afkomstige experimentele percussionist, componist en visueel artiest doet dan De Pont aan. Zijn muziek en installaties verschenen eerder al in kunstinstituten over de hele wereld zoals The Barbican’s LSO St Lukes London en The Whitney Museum New York, maar ook op festivals als Unsound in Krakau en CTM in Berlijn.



Het evenement is gratis te bezoeken, van 17 tot 20 uur.