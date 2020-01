De Pont en Textielmuseum populair. Record aantal bezoekers Natuurmuseum: 88.372

Museum De Pont kreeg 116.988 bezoekers over de vloer. Het meest succesvol was ‘The Return’ tentoonstelling van de Belgische kunstenaar Luc Tuymans. Deze expositie markeerde het afscheid van Hendrik Driessen als museumdirecteur. Het topjaar was 2012 met tentoonstellingen van Anish Kapoor en Ai Weiwei. Die bereikten 123.000 bezoekers.

Honderd jaar Bauhaus

Het Textielmuseum trok 75.000 bezoekers. Het museum ziet elk jaar een lichte stijging, al sprong 2017 eruit met 78.000 mensen. In dat jaar waren de jurk en cape van Koningin Máxima te zien die zij droeg tijdens Koningsdag in Tilburg. In 2019 was de tentoonstelling ‘Bauhaus | Modern textiel in Nederland’, zeer goed bezocht. De expositie was in het teken van de viering van honderd jaar Bauhaus. Verrassend waren de hoge bezoekersaantallen in juli en augustus. Doorgaans zijn deze zomermaanden rustig, maar dit jaar kwamen er opvallend meer dagjesmensen naar het Textielmuseum.